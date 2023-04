Sci, in Valle d'Aosta incassi 'record' ma crescono le spese

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "Quest'anno abbiamo avuto degli incassi che hanno superato di oltre il 20% quelli dell'anno scorso, frequentazioni altissime, tornate ai livelli massimi.

Dall'altro lato dobbiamo dire anche dei costi: sono aumentati molto dal punto di vista dei gestori. Sulla nostra società abbiamo un aumento di circa il 24-25% di incassi ma abbiamo un aumento dei costi di circa il 16%. Quindi i margini si riducono, anche questa è una sfida". Così Danilo Chatrian, direttore generale di Courmayeur Mont Blanc funivie e vicepresidente Anef, durante il convegno 'Le funi del futuro. Il settore degli impianti a fune tra innovazioni e transizioni' organizzato su Skyway. "L'altro aspetto - ha aggiunto - è che per rimanere al passo bisogna investire molto. Il trend dell'aumento dei costi gli investimenti che stiamo sostenendo anche con l'aiuto della Regione ha avuto un'impennata: negli ultimi cinque anni si potrebbe dire che il costo di investimento di un impianto di risalita è aumentato almeno del 50%".

Nella stagione invernale 2022-2023 (dati Avif) le presenze sono state 3,2 milioni, i passaggi 30,5 milioni, il fatturato pari a 104,3 mln, in crescita del 22%. Dati "da record", ha detto Fabio Junod, direttore generale di Pila spa e delegato Avif. In dettaglio, i primi ingressi sono stati 3.186.491, il 16% in più della stagione 2021-22 e il 12% in più della media delle tre precedenti. Anche nel 2018-19, ultimo inverno completamente pre-Covid, i numeri sono stati più bassi (3.078.444). Rispetto al triennio precedente, i primi ingressi nei comprensori maggiori (Courmayeur, La Thuile, Pila, Champoluc, Gressoney-la-Trinité, Breuil-Cervinia, Valtournenche) sono cresciuti del 13%, in quelli minori sono calati del 2% (ma saliti del 17% sulla stagione 2021-22) e per Skyway cresciuti del 32%. (ANSA).