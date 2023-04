Bertschy, "troppi giornalieri sugli sci, serve più ricettività"

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "Il modello di sci valdostano sconta ancora troppo in alcune località la presenza giornaliera.

Rispetto ad altri territori noi abbiamo affidato completamente all'impiantista il compito di sviluppare un'economia. Non è sufficiente. Attorno a quest'economia dove mettiamo milioni per sviluppare nuovi progetti o sostenere quelli attuali bisogna che nasca della ricettività, nasca dell'economia di scala, perché altrimenti tutto questo non diventa sostenibile". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, durante il convegno 'Le funi del futuro. Il settore degli impianti a fune tra innovazioni e transizioni'. Secondo Bertschy i nuovi investimenti per gli impianti a fune andranno fatti "da 1.700, 1.800, 2.000 metri in su. Ma tutto quello che oggi è lì sotto è patrimonio di piccole economie locali che per andare avanti hanno bisogno di risorse e investimenti che ci permettano di aiutarle, magari a iniziare quella riconversione verso gli impianti per utilizzo estivo, ma anche a essere salvaguardate".

In un contesto di sempre maggiore competitività internazionale "dobbiamo essere in grado di guardare l'obiettivo" della società unica degli impianti di risalita in Valle d'Aosta. Ma occorre guardare anche alle "comunità locali.

Altrimenti facciamo fatica a spiegare i progetti per il futuro.

Abbiamo bisogno che un po' tutti possano tornare sulle piste da sci. Sui piccoli comprensori possiamo riportare una certa popolazione che lo sci lo ama ancora. Dobbiamo garantire a tutti la possibilità di sciare. Il rischio è di avere comunità alpine che non capiscano dove va il proprio territorio". In questo senso, "ora le società" degli impianti di risalita "iniziano a incontrare difficoltà nel trovare dipendenti che sappiano sciare. Questo è un tema, in un territorio di montagna". (ANSA).