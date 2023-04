A fuoco una bombola di acetilene nelle miniere di La Thuile

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - Un incendio è divampato stamane in una galleria delle vecchie miniere di La Thuile, in frazione Pera Cara. Le fiamme hanno coinvolto una bombola di acetilene usata per i lavori di smantellamento delle rotaie del vecchio treno che veniva usato per trasportare il carbone.

I vigili del fuoco hanno subito effettuato una ricognizione per escludere che gli operai addetti ai lavori fossero ancora nella galleria, poi hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, raffreddando le bombole, che si trovavano a circa 30 metri all'interno della galleria.

Le bombole sono poi portarle all'esterno con uno scavatore e un carrello: non sono esplose - fanno sapere i vigili del fuoco - e l'incendio non si è propagato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti di Courmayeur, oltre a quelli volontari e ai carabinieri.

