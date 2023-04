Traforo del Monte Bianco, Emily Rini è la presidente

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - La presidenza del Consiglio dei ministri ha decretato la composizione del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco (Sitmb). Su designazione del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, la presidente è Emily Rini, coordinatrice regionale per la Valle d'Aosta di Forza Italia e dal gennaio scorso consigliera - con delega alle politiche regionali e alla montagna - del ministro Antonio Tajani.

Compongono il resto del cda Matteo Luigi Bianchi (designato dal ministero dell'Economia e delle finanze), l'architetto Sergio Roberto Togni, consigliere comunale ad Aosta nel gruppo Lega (designato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), Alessandro Albano e l'avvocato Nicola Rubino (entrambi designati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti su indicazione di Anas), l'ingegnere Claudio Musumeci (designato dal ministero delle Imprese e del made in Italy).

Il decreto, firmato dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, è stato protocollato il 20 aprile scorso.

Gli azionisti di Sitmb sono Autostrade per l'Italia (51%), Anas (32,1%), Regione Valle d'Aosta (106%), Cantone di Ginevra (3,1%) e città di Ginevra (3,1%). (ANSA).