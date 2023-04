Spaccio di cocaina, eroina e crack ad Aosta, sei arresti

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine per spaccio di cocaina, crack, ed eroina ad Aosta. Si tratta di M.S, di 40 anni, K.F.

(31) ed E.S. (28), tutti del Gambia, B.K (29) del Senegal e non in regola con le norme di soggiorno, A.C. (39) e D.B. (28) della Guinea Bissau. Tutti sono in carcere su ordinanza del gip di Aosta e in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Le indagini. durate cinque mesi, sono state condotte spesso sul campo con appostamenti, pedinamenti, riprese video ma anche con attività tecniche. Alcuni degli arrestati avevano un regolare lavoro e, fanno sapere i carabinieri del Gruppo Aosta, "incrementavano le loro entrate spacciando" stupefacenti recuperati probabilmente sulla 'piazza' di spaccio di Torino.

Nel corso delle indagini sono stati identificati oltre 15 acquirenti, tutti segnalati agli uffici di prefettura come assuntori di stupefacenti. In totale sono stati sequestrati 60 grammi di crack, 25 cocaina e 15 di eroina. Il 12 ottobre 2022 un acquirente era stato sorpreso ad acquistare due dosi di crack mentre si trovava agli arresti domiciliari. Il successivo 30 novembre un cinquantenne italiano era stato arrestato perché sorpreso in possesso di 2 chilogrammi di hashish e 14 grammi di marijuana. Quindi, il 27 gennaio scorso era stato arrestato a Chatillon S.M., tra i sei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare. Le operazioni - coordinate dalla procura di Aosta - sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo del gruppo Aosta, con il supporto dei colleghi delle compagnia di Aosta e Chatillon/Saint-Vincent e del nucleo cinofili di Volpiano. (ANSA).