Sei arresti per spaccio, indagine partita dal gruppo di Lesto

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - L'indagine per spaccio di stupefacenti ad Aosta che stamane ha portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per sei persone è nata dall'operazione antidroga in cui era coinvolta anche Jessica Lesto, la donna aostana di 32 anni trovata sepolta in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio 2022 e morta a seguito di una "acuta intossicazione da cocaina".

L'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Aosta, coordinata dal pm Manlio D'Ambrosi, ha portato in carcere Mohamed Salah, di 40 anni, Kebba Fofana (31), Ebrima Sonko (28), tutti del Gambia, Bakary Kamara (29) del Senegal, Amara Camara (39) e Dawda Borjang (28), entrambi della Guinea Bissau.

Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe in qualche modo preso il posto di quello sgominato durante l'estate del 2022 e in cui era coinvolta anche Lesto. In base alle indagini, le attività di spaccio si concentravano nella zona del giardino di via Monte Solarolo, che si trova a ridosso della cinta muraria romana, sul lato ovest del centro storico Aosta, con diramazioni anche in media Valle. (ANSA).