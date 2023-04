Primo maggio, ad Aosta concerto in piazza con Bil Aka Kora

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Per il concerto del Primo maggio in piazza Chanoux ad Aosta arriva il 're del Djongo', il musicista Bil Aka Kora, famoso per aver portato fuori dai confini del suo paese il genere musicale che nasce dalla tradizione kassena, una delle più antiche etnie della sua terra. Lo fa per una nuova iniziativa insieme al collettivo Tamtando, associazione di promozione sociale promotrice del progetto di cooperazione 'Aniké' tra Italia e Burkina Faso. Inoltre per la prima volta approda ad Aosta, direttamente da Montpellier, il gruppo francese The french touch Nz che in questa occasione presenterà l'ultimo disco 'Wepa Wepa!'. Tra il pop e la canzone francese, il quintetto proporrà brani intensi, energici e poetici che si alterneranno al repertorio che predilige affrontare temi sociali in uno stile al confine tra l'etnico, il blues e il reggae di Bil Aka Kora, qui con Tamtando.

Il concerto del primo maggio, ad accesso libero, è stato organizzato in occasione della presentazione del rinnovo della convenzione quadro di partenariato tra le amministrazioni di Aosta e di Bobo-Dioulasso che aveva condotto alla realizzazione nella località del Burkina Faso del centro culturale Aniké, diretto dal 2019 da Christophe T Kabore dell'associazione Kino Sya.

"Aniké - commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - non è banalmente un progetto per 'aiutare gli africani a casa loro', ma ci offre l'opportunità di nutrirci di cultura africana e riscoprire quanto in ciascuno di noi ci sia un pezzo d'Africa, e quanto le nostre radici affondino in quella terra". (ANSA).