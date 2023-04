Musei e castelli, in Vda scende a 18 anni l'età per la gratuità

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Novità rispetto alle tariffe per musei, siti culturali e castelli di competenza della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta.

La giunta regionale ha infatti previsto la gratuità per la fascia d'età zero-18 anni e un costo di tre euro per chi ha tra i 19 e i 25 anni. Dal luglio 2021 al dicembre 2022 l'ingresso era invece stato gratuito per tutti i giovani fino ai 25 anni.

"Non abbiamo fatto differenziazioni rispetto a chi è iscritto meno all'università", ha detto in conferenza stampa l'assessore ai Beni e attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz. (ANSA).