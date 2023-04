Disperso dopo una passeggiata, uomo ritrovato a La Salle

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Uscito di casa alcune ore prima per una passeggiata, all'ora del tramonto non era ancora rientrato: sono scattate nella serata del 25 aprile, poco dopo le 20.30, le ricerche di un uomo di La Salle. Sulle sue tracce si sono messi vigili del fuoco del Corpo valdostano, Soccorso alpino della guardia di finanza, Soccorso alpino valdostano, Corpo forestale e Arma dei carabinieri.

L'uomo è poi stato trovato in tarda serata e affidato al 118 per accertamenti. (ANSA).