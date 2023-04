Cadono in un crepaccio sul Monte Rosa, salvati due scialpinisti

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Due scialpinisti sono stati tratti in salvo dopo essere caduti in un crepaccio sul Monte Rosa. Si tratta di due francesi di 32 e 48 anni. L'incidente si è verificato sul ghiacciaio del Lys, a quota 3.700 metri circa. I due sono caduti per una decina di metri e uno è rimasto incastrato nel ghiaccio. Le condizioni di entrambi sembrano buone, solo uno dei due presenta uno stato di ipotermia. Sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, sia in elicottero sia con due tecnici via terra. (ANSA).