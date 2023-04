Adeguamento costi, 60 milioni di euro in più per il Parini

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - "Abbiamo previsto un intervento immediato e straordinario di 60 milioni di euro per coprire l'aumento dei costi delle materie prime e per le progettazioni".

Lo dice l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, in relazione all'ampliamento e Est dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Con l'approvazione del rendiconto 2022 e prima variazione di Bilancio "andiamo ad aggiornare i 126 milioni di euro a bilancio e questo dovrebbe rendere possibile entro la fine della primavera l'approvazione in sede di conferenza dei servizi del progetto definitivo della fase 3, arrivare a fine estate alla deliberazione di giunta dell'approvazione del progetto ed entro fine autunno alla pubblicazione della gara d'appalto dei lavori", aggiunge Marzi. Si tratta "di un adeguamento tecnico ma è una novità politica perché dare copertura complessiva di tutto il costo dell'opera dà la possibilità di arrivare a mettere a gara. Diamo corso a scelte politiche per arrivare a vedere la conclusione dell'opera, che travalicherà questa consiliatura", conclude l'assessore. (ANSA).