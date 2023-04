Giovane derubato e minacciato con coltello, arrestato aostano

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - Un trentasettenne aostano è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsa dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti verso le 22 in un bar di Aosta: un giovane aveva segnalato di essere stato minacciato con un coltello dal trentasettenne. A scatenare il diverbio sarebbero state le accuse di essere stato derubato mosse del ragazzo poi minacciato. Il trentasettenne è stato rintracciato più tardi dai carabinieri in compagnia di una donna, che nella borsa aveva un coltello. Con l'obiettivo di accertare la presenza di refurtiva, l'uomo è stato accompagnato a casa: qui, per impedire l'accesso ai militari, ha dato in escandescenze. E' quindi scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. La donna con lui è invece stata denunciata per detenzione illegale di armi.

Domenica i carabinieri hanno inoltre arrestato in media Valle un uomo di 49 anni per maltrattamenti in famiglia. Intervenuti per una lite in famiglia, hanno accertato, dialogando con la donna, che i presunti atti lesivi nei suoi confronti andavano avanti da diverso tempo. (ANSA).