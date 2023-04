Cade in un crepaccio sul Gran Paradiso, salvato alpinista

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - Un alpinista stamane è caduto in un crepaccio sulla parete Nord del Gran Paradiso, rimanendo incastrato a circa 15 metri di profondità. Per estrarlo è stato necessario l'intervento di due squadre di tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Da una prima analisi del medico di equipaggio dell'elisoccorso, l'uomo presenta uno stato di ipotermia. E' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti e le cure del caso.

A dare l'allarme, verso le 9.30, è stato il suo compagno di cordata. L'incidente si è verificato a 3.500 metri di quota.

