Trofeo Mezzalama, vince il Centro sportivo esercito

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - Il Centro sportivo esercito ha vinto per la quinta volta consecutiva il Trofeo Mezzalama, la 'maratona dei ghiacciai' da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinité che conta tre scollinamenti oltre i 4.000 metri. Il trionfo per gli alpini Davide Magnini, Matteo Eydallin e Robert Antonioli è arrivato dopo 4h 55' 49'', al termine di un testa a testa con i francesi Samuel Equy, Matheo Jacquemoud e Xavier Gachet (+2' 44''), giunti secondi al traguardo. Sul gradino più basso del podio gli svizzeri Werner Marti e Martin Anthamatten con l'austriaco Jakob Herrmann (+7' 35'').

Le tre cordate si sono trovate assieme sul Castore, sino al Naso del Lyskamm, poi la squadra italiana ha staccato le altre due. Per gli alpini si tratta dell'11/o successo di sempre, che cade nell'edizione dei 90 anni del Trofeo Mezzalama.

Quarta sul traguardo la squadra composta da Michele Boscacci e Nadir Maguet (entrambi dell'Esercito) e dal belga Maximilien Drion Du Chapois (+21' 51'').

Prevista nel 2021, la 23/a edizione della gara che rientra nel circuito La Grande course era stata annullata a causa delle limitazioni legate alla pandemia, per disputarsi quest'anno.

(ANSA).