Palaindoor e 'Tesolin', pubblicato l'avviso per coprogettazione

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - E' stato pubblicato sul sito web del Comune di Aosta un nuovo avviso per l'individuazione e la selezione di soggetti del Terzo settore con i quali avviare "una relazione di partenariato, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione finalizzata alla riqualificazione e alla gestione del Palaindoor 'Marco Acerbi' e dell'annesso campo di atletica 'Ettore Tesolin'".

L'accordo di collaborazione durerà quattro anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro.

"L'attività di co-progettazione - fa sapere il Comune - riguarda, in primis, i locali immediatamente disponibili. e poi quelli che si renderanno via via tali in base allo stato di avanzamento delle opere. Inoltre, sono in previsione lavori di rifacimento e di adeguamento della pista del campo di atletica 'Tesolin', che renderanno gli spazi non agibili per il tempo necessario all'esecuzione delle opere oggetto del progetto di fattibilità tecnico-economica cofinanziato dalla Regione".

Il valore economico complessivo per la co-progettazione della gestione del Palaindoor e del campo di atletica 'Tesolin' è stimato in 1 milione 371 mila 861 euro per il quadriennio del progetto, destinati a raddoppiare in caso di rinnovo per ulteriori quattro anni. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo lunedì 22 maggio. (ANSA).