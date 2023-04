Marché Vert Noel, precedenza agli operatori valdostani

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - Per l'edizione 2023/2024 del Marché Vert Noel, la giunta comunale di Aosta ha deciso "di non dover limitare con percentuali il numero di espositori provenienti dall'esterno della regione e dai confini regionali, stabilendo comunque che gli operatori valdostani avranno precedenza di partecipazione". E' stata quindi modificata la delibera pubblicata nelle scorse settimane, secondo cui gli espositori provenienti da altre zone dell'arco alpino e da zone montane d'Europa non potranno superare il 5% del totale degli espositori, e che quelli provenienti dal resto d'Italia il 10%.

La stessa delibera prevede, in via sperimentale, l'esternalizzazione dei mercatini, gestiti "chiavi in mano" da un organizzatore da individuare. In questo senso, la modifica prevede "l'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio per un ulteriore anno, compatibilmente con le disponibilità finanziare di bilancio, qualora la sperimentazione prevista per il 2023/2024 abbia un esito positivo". (ANSA).