Cade in un crepaccio sul Monte Rosa, ferito un alpinista

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - Un alpinista è rimasto ferito dopo essere caduto in un crepaccio sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa, a quota 4.400 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano.

A causa della nevicata in corso in quota, l'elicottero è arrivato fino a 3.500 metri di altitudine, lasciando proseguire via terra la squadra di soccorso. Una volta raggiunto, l'infortunato, estratto dal crepaccio, è stato assicurato a un toboga per poi essere trasportato dai soccorritori verso l'elicottero. (ANSA).