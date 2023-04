Trekkers bloccati in mezzo alla Dora, salvati da polizia

Due 'trekkers' di nazionalità tedesca sono stati salvati dalla polizia dopo che erano rimasti bloccati su un isolotto in mezzo alla Dora Baltea, nei pressi di Pont Suaz. Transitando nella zona, una pattuglia nella tarda serata di giovedì ha notato una luce che si muoveva all'altezza del cavalcavia dell'autostrada: scesi dall'auto, gli agenti hanno sentito dei lamenti provenire dall'isolotto (dove un telo mimetico era stato posizionato come riparo tra la vegetazione) e, anche grazie ad una passerella realizzata con materiale legnoso recuperato sul posto, sono riusciti a attraversare la Dora e raggiungere i due ragazzi, di nazionalità tedesca, provati dal freddo e dall'umidità. "Hanno raccontato - fa sapere la Questura - di essere rimasti bloccati a causa del maltempo e, soprattutto, per le precarie condizioni fisiche di uno di loro, che aveva una caviglia fasciata in maniera grossolana". I due sono stati quindi accompagnati a riva e affidati alle cure del 118. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco.