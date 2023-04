Torna 'Lou Courtì e lou Poulayé', a Donnas il 29 e 30 aprile

Ritorna lungo le vie del borgo di Donnas i prossimi 29 e 30 aprile l'iniziativa 'Lou Courtì e lou Poulayé', dedicata agli orti e ai pollai di montagna. L'evento è stato presentato nella sede della Fondazione sistema Ollignan, a Quart.

Tra le attività in programma domenica 30 aprile sono l'esposizione mercato dei prodotti agroalimentari e da vivaio e delle specie avicole, a cura rispettivamente della Coldiretti Valle d'Aosta e dell'Associazione Avicoli de la Vallée, nonché diverse attività didattico informative gratuite per bambini e famiglie sulla gestione familiare dell'orto e sul ruolo dell'acqua in agricoltura, in particolare 'Risparmio idrico in agricoltura' a cura dell'Institut Agricole régional e 'Il ruolo dell'acqua nell'allevamento delle galline e delle api' a cura della Fondazione sistema Ollignan.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile, in collaborazione con il Forte di Bard, scoprire il territorio tra la fortezza della bassa Valle e Donnas, in compagnia di guide turistiche che proporranno una passeggiata con più gruppi, gratuita, alla scoperta delle particolarità paesaggistiche e storiche dei due Comuni. Da segnalare la possibilità di visitare il Museo della vite e del vino di Donnas e lo Street food, nonché la presenza di un maestro del gusto Slow food 2023/2024.

'Lou Courtì e lou Poulayé' è organizzata dal Comune di Donnas con la collaborazione dell'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali e numerosi altri partners.