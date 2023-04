Ministro Zangrillo ad Aosta, "molto legato a questa Regione"

"Sono molto legato alla Valle d'Aosta". Lo ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante un incontro ad Aosta con il Presidente della Regione, Renzo Testolin. Nel corso della riunione - si legge in una nota - "sono stati affrontati alcuni temi riguardanti il rafforzamento amministrativo, anche in relazione alle effettive capacità di potenziamento degli organici, con risorse nuove e qualificate". "E' necessaria la massima sinergia" ha commentato il Ministro. Inoltre è stata affrontata la problematica relativa alla carenza di personale negli uffici periferici dello Stato e sono state esaminate alcune ipotesi di collaborazione tra Regione e Ministero riguardanti il reclutamento attraverso il portale Inpa e la formazione del personale a livello territoriale.