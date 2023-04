Autonomisti, pronta bozza 'Manifesto dei valori e principi'

Saranno illustrate nei prossimi giorni ai delegati dell'Union valdotaine le linee guida del "Manifesto dei valori e dei principi autonomisti", documento ancorta in bozza e che è alla base del processo di 'reunion' tra le forze autonomiste. A tal proposito un Conseil fédéral è stato convocato per il 3 maggio a Fénis. Riunioni con gli iscritti unionisti sono in calendario il 5 maggio ad Aosta, l'8 maggio ad Arvier e il 12 maggio a Saint-Vincent.

"L'assemblea del 18 maggio - spiegano i dirigenti del Leone Rampante - rappresenta un primo dialogo tra i movimenti autonomisti della Valle d'Aosta. È quindi un punto di partenza e non la conclusione di un processo. La ricomposizione del mondo autonomista potrà concretizzarsi, se la decisione della base andrà in questa direzione, solo attraverso un Congresso dell'Union valdotaine".