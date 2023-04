Sanità, in Vda il 56% dei concorsi per medici è andato deserto

Il 56% dei concorsi espletati dall'Usl della Valla d'Aosta per il reclutamento di personale sanitario è andato deserto. È emerso durante il consiglio regionale. L'assessore alla Sanità Carlo Marzi ha fornito i dati nel dettaglio a seguito di un'interpellanza di Forza Italia.

Su 16 concorsi nove sono andati deserti: riguardano le specialità di Medicina e chirurgia e Urgenza emergenza territoriale (bando per 3 dirigenti), Dermatologia (1), Medicina interna (3), Geriatria (3), Medicina trasfusioanle (2), Radiodiagnostica (2), Patologia clinica (3), Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica (3) e Medicina del lavoro (2).

Sui 16 concorsi sette sono state le assunzioni e altrettanti gli specializzandi. I posti totali su 25 concorsi banditi - nove sono ancora da espletare - erano 49. Rispetto al concorso per 65 infermieri in scadenza il 24 aprile le domande pervenute a oggi sono 91.