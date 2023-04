Paritetica, per Rete civica nomina Rollandin è inaccettabile

"La nomina di Augusto Rollandin è inaccettabile e sconcertante, mentre quella del professor Francesco Saverio Marini è inopportuna e altrettanto sconcertante. La scelta dei rappresentanti regionali nell'organismo incaricato di elaborare i Decreti legislativi di attuazione dello Statuto è un atto di rilevante importanza politica che andrebbe gestito con trasparenza, escludendo qualsiasi logica spartitoria". Lo scrive Rete civica in una nota a commento delle nomine di parte regionale nella Commissione Paritetica Stato-Regione.

"Visto che si tratta di un ruolo istituzionale - prosegue la nota - bisognerebbe evitare un ragionamento di parte, fatto da una maggioranza. Dovrebbe essere una scelta frutto di coinvolgimento e condivisione di tutto il Consiglio, o almeno il tentativo dovrebbe essere fatto. Ed invece la maggioranza Uv-autonomisti-Pd ha proposto i candidati e ha votato senza nessun confronto con la minoranza e con scelte che non possono essere condivise".

Secondo Rete civica "Augusto Rollandin non ha competenze giuridiche, ha una lunga esperienza politica ma ha anche un curriculum, come è noto a tutti, denso di procedimenti giudiziari, di condanne ed anche di sospensione dalle cariche pubbliche". "Per quanto riguarda Francesco Saverio Marini - prosegue - esiste un contrasto di ruoli inaccettabile.

Marini è infatti un consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa parte dell'Ufficio della Presidente Giorgia Meloni. Come fa con quel ruolo ad essere il paladino delle richieste della Regione Autonoma Valle d'Aosta?".