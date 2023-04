Commissione Paritetica, per Vda aperta è "sterzata a destra"

(ANSA) - AOSTA, 20 APR - L'avvocato Francesco Saverio Marini, neo eletto dal Consiglio regionale come rappresentante della Valle d'Aosta nella commissione Paritetica, "è un professionista qualificato, ma anche il consigliere giuridico della presidente Meloni. Si tratta dell'ennesimo segnale di corteggiamento degli autonomisti all'attuale governo di estrema destra. Il Pd locale dimostra, per l'ennesima volta, di essere un fantasma in questa giunta e in questa maggioranza, completamente passivo e servile, non solo verso i suoi partner politici unionisti ma anche nei confronti della destra". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta secondo cui la nomina di Marini e quella dell'ex presidente della Regione e attuale consigliere di Pour l'Autonomie Augusto Rollandin confermano "la sterzata a destra dei colonnelli Uv".

È chiaro, secondo il gruppo, "che le dimissioni di Lanièce e Bressa servivano a liberare posti, per completare la spartizione di poltrone da parte della maggioranza Testolin. In cambio del sostegno alla giunta, il gruppo di Rollandin ha avuto anche questa nomina, oltre all'assessorato all'Agricoltura. Bertin e Padovani che sull'anti rollandinismo hanno fatto la loro fortuna politica lo hanno votato. Usando le parole del neo eletto: sono proprio Bertin e Padovani le persone 'double-face'. Più trasparente Marguerettaz nel riconoscere un ruolo chiave a Rollandin (lo stesso che con ignominia è stato messo al bando dall'UV)".

I cittadini "aspettano da tempo risposte adeguate dalla Paritetica su argomenti importanti come le concessioni idroelettriche, il Conservatoire o l'equiparazione dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale valdostano. Si conferma la svolta a destra della maggioranza Testolin, con il Pd ormai allo sbando politico". (ANSA).