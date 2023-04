Open fiber, Caveri "slitta al 2024 la fine lavori in Vda"

"Ci sono dei ritardi nel cronoprogramma" per il cablaggio in fibra ottica previsto da Open Fiber in Valle d'Aosta. Lo ha detto l'assessore all'innovazione, Luciano Caveri, intervenendo all'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel).

"Questa fibra ottica doveva essere completata - ha detto Caveri - per il 2020, poi la scadenza è stata prorogata al 2022, oggi l'orizzonte è diventato 2024. Siamo nella fase conclusiva e quindi ci sono 14 comuni che verranno coperti nel 2023 e altri 14 nel 2024, per chiudere l'insieme dell'intervento".

"In Valle d'Aosta - ha spiegato l'assessore - non ci sono aziende che possono dar corso agli appalti. In questo momento praticamente c'è un solo operatore nel mondo delle imprese valdostane: per quanto sollecitato è ovviamente strangolato dal famoso bonus del 110%. Un'azienda che operava per lavorare sulla fibra è fallita, un'altra un po' monopolistica non può ovviamente coprire tutto il mercato. Questo è un tema che solleciteremo a Open fiber per sveltire".