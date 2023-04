'Enti locali e Pa', il ministro Paolo Zangrillo ad Aosta

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sarà ad Aosta venerdì 21 aprile in occasione di un incontro pubblico sul tema 'Enti locali e pubblica amministrazione', organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta.

L'appuntamento è alle 18.30 nella sala conferenze dell'Hb Hotel di via Malherbes.

L'evento, si legge in una nota, è "inserito nell'ambito di una serie di appuntamenti di formazione politica che il partito di Forza Italia promuoverà da qui ai prossimi mesi in Valle d'Aosta".