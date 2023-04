Chiusure Monte Bianco, Baroni "tra 18 anni tunnel sarà vecchio"'

"Non è possibile parlare di integrazione tra le nazioni quando neanche sui collegamenti fisici ci troviamo d'accordo, polarizzando il dibattito su tematiche iper-locali, quasi da cortile. Mi stupisce che se ne discuta. L'approccio che oggi si sta affrontando mi sembra che andrà a restituire una infrastruttura tra 18 anni, che sarà già vecchia". Così Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria, ad Aosta per un convegno, intervenendo sul tema delle future chiusure per lavori del traforo del Monte Bianco.

"Parliamo di industria 5.0 ma - ha aggiunto - qui si creerà un danno a una comunità: non riguarda solo il tema delle merci dal nord Italia verso la Francia, ma si va a colpire una comunità restituendo una infrastruttura già vecchia. Credo che la politica e la classe dirigente abbiano il compito di decidere. A volte è complicato trovare il consenso, decidere spesso non accontenta tutti".