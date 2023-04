Celva, confermato il cda per acclamazione

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Ronny Borbey, Alex Brunod, Wanda Chapellu, Alex Micheletto e Loredana Petey sono stati confermati, per acclamazione, come componenti del cda del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva) e del comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel). La decisione è arrivata dopo la conferma, da parte dell'avvocato Gianni Saracco in videocollegamento, dell'incompatibilità con la carica di presidente del Cpel e del Celva per i sindaci di comuni facenti parte di Unités des communes con popolazione superiore a 15 mila abitanti (Grand Paradis, Mont Cervin, Monte Emilius). Lo scoglio, rappresentato dal Testo unico degli enti locali, esclude attualmente 35 sindaci dalla presidenza dell'Anci regionale, tra cui tre degli altri quattro membri del direttivo - Petey (sindaca di Aymavilles), Borbey (Charvensod), Chapellu (Verrayes) - ma non Alex Brunod (Ayas). "Queste norme possono avere un senso per certe realtà ma con riguardo alla specificità della nostra situazione le ritengo assurde", ha detto Micheletto, che nell'ottobre 2022 aveva assunto la carica, votato all'unanimità dopo che il precedente presidente, Franco Manes, era diventato deputato. Dopo il parere legale già ottenuto ora "il passaggio individuato è la formulazione di un quesito alla struttura Anac, per verificare eventuali motivi per bypassare questa applicazione. Per quanto mi riguarda credo che sia opportuno in ogni caso, a prescindere dalla contestuale elezione del cda, approfondire anche questa strada e all'esito verificare ulteriori strategie ed evitare questa impasse assolutamente assurda".

"La proposta è di continuare con questo cda fino alla fine della legislatura", ha quindi suggerito il sindaco di Gressan, Michel Martinet. "Ai cittadini dobbiamo dare un messaggio di stabilità", ha aggiunto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. Quindi la proposta di voto per acclamazione. (ANSA).