Bonus entreprises, Bertschy "presto 15 mln per domande inevase"

"A brevissimo approveremo il rifinanziamento" del Bonus entreprises, "misura talmente utilizzata che è andata in 'overbooking' per 15 milioni di euro". Lo ha annunciato l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, durante il convegno di Confindustria 'Overview Pmi italiane. Focus sulla Valle d'Aosta'. "Nella legge di assestamento che approveremo, entro fine maggio spero, ci sarà la copertura di questa somma", ha aggiunto Bertschy. "I circa 12 milioni - ha sottolineato - messi a disposizione in partenza, l'anno scorso, sia in agricoltura, sia in turismo, sia in artigianato, si sono 'prosciugati'".

Rispetto al Bonus entreprises, aveva detto nel dicembre scorso in Consiglio Valle Albert Chatrian come capogruppo di Av-Vda Unie, "1.632 aziende hanno utilizzato questa opportunità". Marco Carrel, all'epoca capogruppo di Pla e all'opposizione, aveva riferito che "mancano ancora 970 domande da finanziarie sul 'Bonus entreprises' per un importo di circa 14 milioni, che non sono stati inseriti in questo bilancio".

Durante la discussione generale alle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025, Chatrian aveva annunciato un emendamento della maggioranza "per dare priorità all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in modo da soddisfare le 900 imprese che non hanno trovato risposta quest'anno".