Aemilia, quote società Gecoval confiscate in Valle d'Aosta

Riguarda una parte delle quote sociali del Consorzio stabile Gecoval, con sede a Saint-Vincent, la confisca definitiva scattata in Valle d'Aosta ed eseguita dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione Aemilia, che ha visto coinvolta una compagine 'ndranghetista operante da anni nel territorio emiliano, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Si tratta in particolare delle quote intestate alla Opera srl, con sede a Crotone, e a un uomo di 47 anni, nato in Germania e residente a Crotone, già sottoposte a sequestro preventivo.

A Gecoval, che in passato aveva svolto diversi lavori per enti pubblici anche in Valle d'Aosta, nel 2015 era stato notificata la prima interdittiva antimafia della storia della regione.

Secondo la Dda di Bologna, che già otto anni fa aveva ottenuto il sequestro preventivo, quelle quote erano riconducibili ai fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli, all'epoca finiti in carcere nell'ambito dell'inchiesta Aemilia. In base alla misura di prevenzione patrimoniale del 2015 disposta dal tribunale collegiale di Reggio Emilia, i due fratelli avevano la "diretta gestione" della società di trasporti Opera srl, con sede a Crotone, proprietaria del 37,92% delle quote di Gecoval.

Il restante 11,98% lo possedeva un cognato di Palmo, tramite una ditta individuale, di cui a cui lo stesso Vertinelli aveva in realtà il "pieno controllo". Per il tribunale quindi il 49,9% del capitale sociale del Consorzio era una "partecipazione societaria riconducibile al proposto e suscettibile di sequestro". La struttura di Gecoval è composta - in base alla misura di prevenzione patrimoniale del 2015 - da una sede legale in Valle d'Aosta, due sedi amministrative a Crotone e a Parma (queste ultime due "coincidono con le sedi di Opera srl").