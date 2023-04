Aemilia, in maxi confisca da 55 milioni anche società valdostana

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - C'è anche una quota di una società valdostana tra i beni sottoposti a confisca definitiva nell'ambito dell'operazione Aemilia, che ha visto coinvolta una compagine 'ndranghetista operante da anni nel territorio emiliano, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza.

Ammonta a 55 milioni di euro il valore complessivo di beni immobili, beni mobili registrati, disponibilità finanziarie, e quote societarie confiscati dal Nucleo di polizia economica finanziaria di Cremona, insieme al Nucleo Pef di Crotone, del Gruppo Aosta e del Gruppo Rimini. Sul totale dei beni confiscati, la quota della società valdostana risulta marginale.

"Le indagini - si legge in una nota - del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cremona, avviate nel maggio 2012 a seguito dell'arresto in flagranza per il reato di usura di un piccolo imprenditore di origini cutresi, da molti anni residente in provincia di Piacenza, hanno consentito di accertare che l'arrestato, approfittando del grave stato di bisogno in cui versava la vittima, nell'anno 2011 aveva prestato soldi applicando un tasso usurario superiore al 210% annuo. E' emerso un ampio contesto criminale caratterizzato dal coinvolgimento di altri soggetti di origine calabrese i quali, titolari di aziende con elevati fatturati, avevano ideato un vasto sistema di fatture per operazioni inesistenti (utilizzando società cartiere intestate a prestanome) il cui scopo era quello di frodare il fisco creando liquidità in nero da impiegare nella concessione di prestiti ad aziende emiliane in difficoltà finanziarie per poi assumerne il controllo". (ANSA).