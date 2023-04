Valanga in Valtournenche, chiesta archiviazione per guida alpina

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per valanga e omicidio colposi aperto dopo la morte del ventisettenne monegasco Jean-Vincent Lausseure, lo sciatore travolto il 14 marzo scorso da una valanga mentre praticava eliski a Valtournenche, nella conca di Cheneil, a 2.500 metri di quota. Era indagata la guida alpina valdostana Nicola Corradi, accompagnatore del giovane.

Secondo le testimonianze - raccolte dagli inquirenti - della stessa guida e degli altri freerider presenti, il giovane non aveva seguito le tracce impostate da Corradi, uscendo dalla traiettoria e finendo travolto da una valanga, che lo aveva trascinato a valle per circa 50 metri. Nella discesa dal Col Croux (2.700 metri) erano impegnati due gruppi, ciascuno accompagnato da una guida, Corradi e un professionista piemontese. Durante la stessa giornata Lausseure aveva già affrontato altri fuoripista. All'arrivo in elicottero del Soccorso alpino valdostano, il giovane era già stato estratto dalla neve ma era in condizioni critiche: l'aver azionato lo zaino airbag non era bastato.

Il decesso era stato dichiarato nel corso del trasporto in elicottero ad Aosta. L'esame esterno condotto dal medico legale aveva individuato come causa di morte più probabile una carenza di ossigeno - un'ipossia - provocata dalla massa nevosa che lo aveva travolto, escludendo la presenza di gravi traumi da caduta. Il pericolo valanghe nella zona era di grado 3-marcato.

Le indagini del Soccorso alpino valdostano della guardia di finanza di Cervinia sono state coordinate dal pm Giovanni Roteglia.