Stalking ai danni di una coppia, arrestato 35enne

Un italiano di 35 anni è stato arrestato su ordinanza del gip di Aosta per atti persecutori ai danni di una coppia.

Oltre ad appostamenti e telefonate, in un'occasione aveva fermato una delle vittime, colpendo con dei calci la sua auto e infine aggredendola. Per questo gli vengono contestati anche i reati di lesioni personali e danneggiamento. Il gip ha accolto l'istanza di custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Manlio D'Ambrosi.

In base alle indagini della procura, non vi sono al momento chiare ragioni alle origini di queste condotte: né la gelosia, né difficili rapporti di vicinato. I tre si conoscevano soltanto per via della provenienza dallo stesso paese. I fatti risalgono al periodo tra l'inizio dello scorso marzo e la metà di aprile.

Nei prossimi giorni è atteso l'interrogatorio di garanzia.