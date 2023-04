Migranti: Testolin (Vda), rispettare il nostro statuto speciale

"In questa fase di emergenza la Valle d'Aosta non si sottrarrà alle proprie responsabilità, attraverso modalità che rispettino le specificità statutarie e il particolare ordinamento della Regione autonoma, in uno spirito di collaborazione con il Governo e di piena coesione con le altre Regioni per fronteggiare e superare questa delicata situazione". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in relazione all'ordinanza del capo della Protezione civile per fronteggiare l'emergenza flussi migratori.

Testolin - si legge in un nota dell'amministrazione regionale - "ha espresso alcuni rilievi riguardanti il non coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei siti e la deroga del sistema normativo regionale in assenza di specifiche intese con le Regioni".

Renzo Testolin (Union valdotaine) è alla guida di una maggioranza regionale formata da autonomisti e Pd.