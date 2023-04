Cogne acciai speciali, firmato il nuovo contratto integrativo

Cogne acciai speciali e le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) hanno firmato oggi il contratto integrativo 2023-2026. L'accordo siglato introduce, fa sapere Cas in una nota, "diversi strumenti di 'flessibilità' dell'organizzazione del lavoro, per rispondere sia alla futura richiesta di produttività, sia per far fronte ad eventuali periodi di calo di ordini. Tra i punti del contratto, lo smart work contrattualizzato, che esce dalla fase emergenziale e diventa importante leva nell'introduzione del 'lavoro per obiettivi'".

Infine, "il premio aziendale ha tenuto conto del 'caro vita' crescente, con un significativo aumento in termini percentuali sul valore dello stesso. I vertici aziendali della Cogne acciai speciali esprimono soddisfazione per il dialogo intrattenuto con le organizzazioni sindacali nel corso dei mesi di trattativa".