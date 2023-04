Chiusure traforo monte bianco, Uncem "non intasare il Frejus"

"La prossima chiusura del Tunnel del Monte Bianco, per lavori di messa in sicurezza piuttosto lunghi, riverserà gran parte del traffico sull'autostrada Torino-Bardonecchia e sul Traforo del Frejus. I sindaci della valle, con i presidenti delle Unioni montane di Comuni, hanno già chiesto di individuare soluzioni per evitare eccessivi flussi, anche sulle strade statali della valle. Come Uncem chiediamo alla prefettura di Torino di poter avviare un tavolo permanente di analisi e monitoraggio del traffico e delle relative difficoltà, anche per impostare strumenti di compensazione per i territori e le comunità. I sindaci sapranno coordinare al meglio le iniziative, e con il prefetto potranno essere governate tutte le criticità. Il momento giusto è questo, senza attendere ulteriore tempo verso le chiusure del Bianco".

Lo afferma Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.