Cade in un crepaccio sul Monte Rosa, estratto scialpinista

(ANSA) - AOSTA, 17 APR - Uno scialpinista è precipitato in un crepaccio sul massiccio del Monte Rosa, nei pressi del rifugio Capanna Margherita (4.554 metri). E' stato estratto dai tecnici del Soccorso alpino valdostano intervenuti in elicottero. Non pare in gravi condizioni e probabilmente ha riportato un principio di ipotermia.

Procedeva slegato: una volta caduto nel crepaccio, i compagni hanno evitato che sprofondasse ulteriormente lanciandogli una corda di sicurezza, in attesa dei soccorritori. E' stato portato in ospedale con l'elicottero. (ANSA).