Avis, grazie alle donazioni sacche di sangue anche fuori regione

(ANSA) - AOSTA, 17 APR - "L'attività di raccolta, nonostante la carenza di risorse mediche e infermieristiche, è stata ancora una volta consolidata dall'équipe diretta dal dr. Berti, direttore della Struttura complessa di immunoematologia: constatiamo un leggero calo delle plasmaferesi, ma siamo molto soddisfatti per quanto riguarda il numero di sacche di sangue intero raccolte, che oltre a garantire l'autosufficienza alla nostra Regione, ha permesso di destinare importanti invii extra-regione". Così, in occasione della 53/a assemblea ordinaria regionale dell'Avis Valle d'Aosta, il presidente Angelo Vancheri.

I soci Avis in Valle d'Aosta - al 31 dicembre scorso - risultano 3.980, di cui 3.640 donatori (36 in meno del 2021) e 340 non donatori.

I soci Avis, si legge nella relazione sul 2022 , "hanno donato in Valle d'Aosta 5.286 sacche. A queste di sommano le 89 che sono state donate dai donatori della Comunale di Pont-Saint- Martin presso la Asl To04 di Ivrea per un totale complessivo di 5.375 sacche. Le donazioni effettuate dai nostri soci rappresentano ben il 76% del totale raccolto dal Centro trasfusionale di Aosta (6.953 sacche)".

Se "anche la Valle d'Aosta si allinea ai dati nazionali", con i donatori che "sono molto più numerosi delle donatrici: 2.283 uomini (63%) e 1.357 donne (37%)", tra i nuovi soci effettivi del 2022 le femmine (133) sono più dei maschi (115). (ANSA).