Valanga val di Rhemes, fissati funerali aspiranti guide alpine

Sono stati fissati i funerali delle tre aspiranti guide alpine morte travolte da una valanga nell'alta val di Rhemes giovedì 13 aprile. Lunedì alle ore 15 a Hone ci sarà la cerimonia per Sandro Dublanc (43 anni), che era anche maestro di sci della scuola di Champorcher, martedì alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale Santa Margherita di Entrèves (Courmayeur) per il finanziere Elia Meta (36), originario del forlivese, e mercoledì alle 14,30 a Bormio per Lorenzo Holzknecht (38).

Intanto nel pomeriggio dalle 17 alle 20 è stata aperta la camera ardente. Ad accogliere i feretri nella chiesa di Santa Croce, in via Aubert ad Aosta, oltre ai familiari, tanti amici e colleghi, con le divise della Guardia di finanza, delle guide alpine e dei maestri di sci. Sull'altare, le diverse rappresentanze.

Hanno portato l'ultimo saluto ai tre professionisti anche le massime autorità della Valle d'Aosta, dal presidente della Regione, Renzo Testolin, ai parlamentari Nicoletta Spelgatti e Franco Manes sino ai vertici di questura, carabinieri e fiamme gialle. La camera ardente riaprirà domenica dalle 9 alle 19, terminando con il rosario del vescovo di Aosta, Franco Lovignana.