Valanga in val di Rhemes, ad Aosta la camera ardente

Viene allestita presso la chiesa di Santa Croce, in via Aubert, nel centro di Aosta, e aprirà alle ore 17 la camera ardente delle aspiranti guide alpine Sandro Dublanc, Lorenzo Holzknecht e Elia Meta, morti travolti da una valanga nell'alta val di Rhemes giovedì 13 aprile. Resterà aperta sino alle ore 20 e poi domenica riaprirà dalle 9 alle 19, terminando con il rosario del vescovo di Aosta, Franco Lovignana. Ciascuna delle salme prenderà poi una strada diversa per i funerali, tra Valle d'Aosta e Lombardia. Al momento si trovano presso la camera mortuaria: i feretri partiranno verso le 16.30 alla volta della chiesa di Santa Croce.

La possibilità di dare l'ultimo saluto ai tre professionisti all'interno della stessa camera ardente è un'iniziativa congiunta di Unione valdostana guide di alta montagna, Guardia di finanza e Associazione valdostana maestri di sci.

Holzknecht, di 38 anni, era un campione di scialpinismo nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Dublanc (43) era maestro di sci della scuola di Champorcher e il finanziere Meta (36), originario del forlivese, era in servizio nella caserma di Entreves (Courmayeur).