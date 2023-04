Cogne acciai speciali, si lavorerà anche di domenica

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - I dipendenti della Cogne Acciai Speciali hanno dato il via libera al lavoro anche di domenica.

Nel referendum indetto dalle Rsu hanno votato 935 persone su 1140 aventi diritto e riguardava l'intera ipotesi di contratto integrativo, non solo la parte sui turni domenicali. Hanno votato per il sì 691 persone e per il no 234. Cinque le schede bianche e altrettante nulle.

"Il domenicale è il punto più spinoso del contratto integrativo - commenta Fabrizio Graziola, della Fiom - e comprende molti aspetti, che possono piacere o meno. La nuova proprietà taiwanese era stata chiara fin da subito: acquisivano ma volevano che la produzione fosse tutta la settimana. Volevano 21 turni, abbiamo detto che erano inaccettabili".

L'accordo prevede 20 turni, con i dipendenti della aree a freddo al lavoro due domeniche al mese. "Il turno 14 - 22 è quello che crea, dal punto di vista familiare, più problemi. È un salto culturale: molti lavoratori non sono abituati a lavorare il sabato notte o la domenica. Non ci saranno però più straordinari obbligatori e abbiamo fatto introdurre la riduzione dell'orario di lavoro: la domenica chi fa il turno dalle 6 alle 14 finirà a mezzogiorno, e sarà pagato per otto ore. Il turno di notte inizierà alle 23 e non alle 22", prosegue Graziola.

Sul contratto integrativo nel complesso "siamo soddisfatti - aggiunge Graziola - abbiamo ottenuto maggiorazioni non indifferenti, oltre ad equiparare gli straordinari e maggiorazione del domenicale per manutentori e parte produttiva.

Rispetto agli impiegati potranno fare due giorni in smart working e abbiamo diminuito da 36 a 24 mesi la tempistica per l'eventuale passaggio da tempo determinato a fisso".

L'azienda "ha un piano di investimenti di 100 milioni di euro e un piano di assunzioni - conclude Graziola - ora resta da capire per quanto tempo e quanti dipendenti saranno coinvolti nei turni domenicali". (ANSA).