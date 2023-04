Centrodestra, ricompattarsi e respingere velleità indipendentiste

I coordinatori e segretari politici regionali di Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati-Italia al centro e Udc concordano "sulla necessità di rilanciare l'azione politica dell'area di centrodestra in Valle d'Aosta che, come in campo nazionale, possa lavorare compatta a favore della comunità valdostana, anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali sul territorio a partire dai contenuti del programma comune presentato in occasione delle scorse elezioni politiche".

Nella nota, che fa seguito a una riunione congiunta, si sottolinea la "necessità di caratterizzare l'azione politico-amministrativa dei propri partiti e movimenti nella difesa delle peculiarità della nostra autonomia speciale, come definita dalla legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 che ne riconosce tra l'altro all'art. 1 la costituzione in Regione autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana, sulla base dei principi della Costituzione, ricusando ogni forma di velleità separatiste e indipendentiste, anche e soprattutto per il tramite dei propri rappresentanti in seno al parlamento ed al governo nazionale".

Inoltre "ai fini della concretizzazione degli obiettivi sopra riportati, nel rispetto delle differenze dei propri partiti e movimenti, i coordinatori e segretari delle forze di centrodestra della Valle d'Aosta hanno convenuto di comporre un gruppo di lavoro congiunto con lo scopo prioritario di elaborare e condividere una propria proposta di riforma elettorale orientata al sistema maggioritario e volta a risolvere il cronico problema della stabilità di governo nella nostra Regione".