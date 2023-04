Uccisi dalla valanga, 'avevano la montagna nel cuore'

di Enrico Marcoz

Avevano la "montagna nel cuore" i tre allievi del corso da guida alpina che giovedì sono morti sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. I corpi di Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, di Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e del finanziere Elia Meta, di 37 anni, originario del forlivese e in servizio nella caserma di Entreves, sono stati recuperati all'alba dal Soccorso alpino valdostano.

Erano sepolti sotto una spessa coltre di neve, a poca distanza uno dall'altro, ai piedi della Punta Goletta, circa 3.200 metri di quota. Le salme sono state trasportate ad Aosta in elicottero. Tutta la Valle d'Aosta si è stretta attorno ai familiari e agli amici delle vittime. "Perdiamo tre uomini di montagna che sognavano di proseguire nel loro percorso volto a trasformare la propria passione in professione" ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin. A tutti e tre mancava poco per ottenere il titolo di guida alpina.

Lorenzo Holzknecht, ex campione di scialpinismo, lascia la compagna e un figlio. "La notizia ha lasciato tutti sgomenti - dichiara il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi - perché Lollo era molto conosciuto e apprezzato in Alta Valle anche per la sua attività di guida alpina, incominciata subito dopo aver abbandonato, una decina di anni fa, l'attività di scialpinista di livello assoluto". Elia Meta era un finanziere in servizio alla caserma di Entreves. A soli cinque mesi era stato accolto in una casa famiglia. "Era appassionato a quello che faceva, lo faceva per passione. Lo faceva proprio con sicurezza, si impegnava a farlo bene", racconta da Bertinoro (Forlì-Cesena) la madre Mariella Della Corna. Infine Sandro Dublanc "stava per coronare il suo sogno di diventare guida alpina": lo racconta Giuseppe Cuc, presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, che aggiunge: "Era innamorato della montagna, era una bella persona, non si arrabbiava mai. Riservato e gentile, era sempre attento al bisogno degli altri. Avrebbe dovuto completare gli ultimi 16 giorni di corso per ottenere il titolo di guida alpina a tutti gli effetti". La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, le indagini sono affidate alla guardia di finanza. Nei prossimi giorni sarà raccolta la testimonianza di Matteo Giglio, l'istruttore di 49 anni che è l'unico scampato alla slavina.