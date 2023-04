Al Cervino in stagione un milione di sciatori, +22% fatturato

La stagione dello sci che al Cervino Ski Paradise si è aperta il primo ottobre ha segnato un ritorno ai numeri di prima della pandemia, anzi. Fino al 10 aprile sono arrivati 790mila sciatori e, considerando anche quelli arrivati dal versante svizzero di Zermatt, sono stati oltre un milione, precisamente un milione 80 mila. Numeri positivi, come positivo è il fatturato (+22%) e il numero di primi ingressi, salito del 14%. "Sono numeri leggermente superiori al pre-pandemia. Abbiamo recuperato ma possiamo fare meglio", ha spiegato il presidente di Cervino spa a un evento a Milano in cui è stato presentato il Matterhorn Alpine Crossing, nuovo collegamento in funivia fra Breuil-Cervinia e Zermatt, che dal 1 luglio permetterà anche a chi non scia di godere del Cervino nell'ottica di una stagione turistica che dura 365 giorni all'anno o quasi.

E infatti l'intenzione per il prossimo anno, ha detto Maquignaz, è quella di avere non una stagione invernale (quella di quest'anno si chiuderà il 7 maggio) e una stagione estiva (con riapertura il 24 giugno) ma undici mesi di stagione, con uno solo mese di sosta per la manutenzione degli impianti.