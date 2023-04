Valanga sopra Courmayeur, scattano i soccorsi

Una valanga si è staccata in un canalone sopra Courmayeur. Tre sciatori in fuoripista sono stati investiti dalla slavina che si è staccata nella zona del 'Canale del Cesso', sotto Punta Helbronner (3.462 metri), e all'arrivo dei soccorritori erano già fuori dalla neve. Due appaiono illesi mentre un altro è infortunato ma non sembra in gravi condizioni. Per lui scatterà il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Dalle verifiche condotte non vi sono altre persone coinvolte dalla slavina. Per oggi il pericolo valanghe nella zona è di grado 3-marcato su una scala da 1 a 5: "la neve fresca e la neve ventata - riporta il bollettino - rappresentano la principale fonte di pericolo. In quota i punti pericolosi sono più numerosi".