Valanga in Val di Rhemes, soccorsi rallentati da maltempo

Una valanga si è staccata nella zona di Punta Tsanteleina, in val di Rhemes, dove si trovano alcuni itinerari di scialpinismo. Il maltempo rende difficile il volo dell'elicottero così i soccorritori stanno procedendo a piedi per raggiungere il rifugio Benevolo. Squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano e militari del Soccorso alpino della guardia di finanza sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo (2.300 mt slm) e stanno procedendo via terra verso il luogo segnalato da alcuni scialpinisti.

L'allarme è stato raccolto sia dal soccorso italiano sia da quello francese. Diversi i tentativi di avvicinamento in elicottero verso la zona segnalata ma impossibili a causa delle condizioni meteo avverse (nubi e nevicate in quota).