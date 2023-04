Scialpinista cade in un crepaccio sul Monte Rosa

Uno scialpinista è caduto in un crepaccio nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato a quota 3.900 metri, a monte di Capanna Gnifetti.

L'uomo è stato trattenuto dal compagno. L’intervento dei soccorritori ha permesso di estrarre lo scialpinista dal crepaccio: il suo compagno di cordata era riuscito a trattenerlo ma non a tirarlo fuori. L’uomo, sottoposto ad accertamenti medici, non appare in gravi condizioni.