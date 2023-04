Giornata della Terra, ministro Pichetto al Forte di Bard

In occasione della Giornata della Terra 2023 il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà ospite del Forte di Bard, in Valle d'Aosta. La visita è in programma venerdì 21 aprile, alle 15, durante l'inaugurazione della 58/a edizione della mostra 'Wildlife Photographer of the Year'. Nell'ambito dell'evento sono previste varie iniziative dal 21 al 29 aprile.

La Giornata della Terra unisce ogni anno fino a un miliardo di persone nei 193 paesi delle Nazioni Unite, con l'obiettivo primario di celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, richiamando l'opinione pubblica ad un impegno attivo per il Pianeta.