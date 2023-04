Questore Aosta, non bisogna avere paura di denunciare

"Non bisogna avere paura di denunciare perché non farlo è un favore a chi delinque. Ognuno di noi deve fare la propria parte". Così il questore di Aosta, Carlo Musti, durante le celebrazioni a Palazzo regionale del 171/o della fondazione della polizia di Stato. E neppure, ancor peggio, "girare video da postare sui social anziché chiamare le forze dell'ordine".

Illustrando i dati sull'incremento dell'attività di controllo del territorio, Musti ha citato i quasi 2.000 interventi di soccorso in montagna da parte della polizia, nell'arco dell'annualità, "a favore di persone che spesso affrontano la montagna senza adeguata preparazione".