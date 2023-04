Quart, dissuasori di velocità riempiti col cemento da ignoti

"Nel weekend pasquale ignoti hanno provveduto a riempire con del cemento pronto le scarificazioni presenti sulla strada comunale in località Jeanceyaz, rallentatori a norma di legge realizzati nel 2019 dalla precedente amministrazione comunale con uno scopo ben preciso, quello di rallentare l'eccessiva velocità delle auto che percorrono tale tratto di strada". Così l'amministrazione comunale di Quart in un post su facebook. Il tratto della comunale è in prossimità di una curva e si trova quattro chilometri a monte del castello. Quattro anni fa era stato deciso di rimuovere lo strato superficiale del manto stradale, con l'obiettivo di realizzare un sistema di rallentamento a effetto acustico previsto dal codice della strada. Pochi giorni fa, però, questi 'avvallamenti' sono stati di fatto eliminati.

Oltre all'aspetto penale, "chi ha compiuto tale gesto forse ignora il fatto che il 'dispetto' non lo ha fatto né al sindaco ne all'amministrazione comunale ma solamente a quei cittadini che, allora, avevano manifestato un disagio reale e una necessità, quella di poter magari uscire in sicurezza dal proprio garage o permettere ai propri figli di giocare serenamente davanti casa o nelle strade del villaggio, come nei paesini di montagna si dovrebbe poter ancora fare, senza il rischio di essere travolti da qualche auto che non rispetta i limiti di velocità".

"Quel tratto di strada ha bisogno di essere riasfaltato. Se ne è già parlato, anche in una delle ultime riunioni di giunta.

Quando potremo fare i lavori, punteremo anche ad acquistare dei dossi", spiega il sindaco, Fabrizio Bertholin. Ma "nel frattempo le attuali scarificazioni verranno ripristinate con l'asportazione del cemento, operazione i cui costi ricadranno inevitabilmente sulle tasche di tutti i cittadini".